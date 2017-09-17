Гюндоган: Агуэро — это голевая машина

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в пятом туре английской Премьер-лиги, отметив игру аргентинского форварда команды Серхио Агуэро, который оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
«Агуэро — это особенный игрок, он просто голевая машина. Его третий гол был невероятен, этим мячом он показал свой талант и силу. „Манчестер Сити“ нуждается в Серхио, мы надеемся, что он будет забивать много голов», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «горожан».
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