Куман: заменить Лукаку почти невозможно

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии гостевого матча пятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (17 сентября) ответил на вопрос о форварде Ромелу Лукаку, который минувшим летом был куплен манкунианцами у «ирисок».
«Я не говорю, что заменить Лукаку невозможно, но это почти невозможно. Он очень много забивал. Мы часто говорили о том, где и когда ему нужно прессинговать, как ему нужно открываться и так далее. Он один из лучших на своей позиции.
Всегда крайне сложно заменить таких игроков. Физически развитый и очень результативный форвард — большая редкость», — цитирует Кумана Sportsmole.
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