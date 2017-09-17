Бакайоко: выигрыш титула АПЛ превзойдёт по важности чемпионство с «Монако»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко рассказал о своём стремлении выиграть с синими чемпионский титул АПЛ. В прошлом году игрок стал чемпионом Франции в составе «Монако».
«Я думаю, что в футболе самое главное помнить, что любые индивидуальные достижения должны быть только в рамках успеха всей команды, должны соответствовать целям и задачам команды. Например, в прошлом году я выиграл титул с «Монако», а в этом году моя цель — стать чемпионом с «Челси».
Я считаю, что, если мы сохраним титул чемпионов, это будет невероятное достижение, которое превзойдёт по важности чемпионства, которое я завоевал с «Монако», потому что тут чемпионат сложнее. Важна только команда, и я намерен сделать всё для достижения намеченных целей», — цитирует Бакайоко сайт «Челси».