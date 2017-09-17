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«Тосно» перед матчем со «Спартаком» вручили премию «Лига Fair Play»

17 сентября 2017, воскресенье. 13:38 Футбол

Капитан «Тосно» Давид Юрченко перед матчем 10-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» получил премию «Лига Fair Play», которой команда из Ленинградской области была удостоена по итогам августа.

Награда была учреждена РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» перед началом сезона-2017/18. Победитель будет определяться каждый месяц по следующим критериям: жёлтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков. В конце сезона одна из команд РФПЛ получит премию по итогам всего года.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

БК «Лига Ставок» и РФПЛ представили совместную премию «Лига Fair Play»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Давид Юрченко Лига Ставок Фото
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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