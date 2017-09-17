«Тосно» перед матчем со «Спартаком» вручили премию «Лига Fair Play»

Капитан «Тосно» Давид Юрченко перед матчем 10-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» получил премию «Лига Fair Play», которой команда из Ленинградской области была удостоена по итогам августа.
Награда была учреждена РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» перед началом сезона-2017/18. Победитель будет определяться каждый месяц по следующим критериям: жёлтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков. В конце сезона одна из команд РФПЛ получит премию по итогам всего года.
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БК «Лига Ставок» и РФПЛ представили совместную премию «Лига Fair Play»