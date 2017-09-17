Трахтенберг: у Тигиева подозрение на разрыв связок левого колена

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал травму защитника Георгия Тигиева, которую он получил в начале второго тайма матча с «Тосно» (2:2) в 10-м туре РФПЛ.
«У Тигиева подозрение на разрыв связок левого колена», – передаёт слова Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Напомним, на данный момент в лазарете «Спартака» находятся Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано Ананидзе и Зе Луиш. Все они не полетели в Санкт-Петербург на игру с «Тосно».
Тигиев в матче «Спартака» с «Тосно» получил травму колена