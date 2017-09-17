Промес: не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о ничьей с «Тосно» (2:2) в гостевом матче 10-го тура РФПЛ.
«Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование.
Мы поговорим командой и что-то поменяем. Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», – передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.