Ивелин Попов: соберёмся в раздевалке командой, поговорим

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал результат матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:2.
«Конечно, обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать? Какая расслабленность? Сегодня у нас были моменты, забили два мяча, могли ещё, но так получилось.
Нельзя говорить, что в концовке матча с «Тосно» мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное.
Думаю, соберёмся в раздевалке командой, поговорим», – передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Посмотреть интервью Попова можно на «Чемпионате».
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