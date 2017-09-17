В Киеве установлен памятник Андрею Гусину

В Киеве открыли памятник погибшему полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Андрею Гусину. Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артём Франков.
«Лига чемпионов, «Динамо», сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких», — написал Франков в «Твиттере».
Памятник установлен на кладбище, где похоронен футболист. Официальное открытие состоится в ближайшие дни.
Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла.
Фото доступно в «Твиттере».