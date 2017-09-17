Невилл: де Хеа — самый настоящий топ-класс, мировой уровень

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил восхищение голкипером манкунианцев Давидом де Хеа после домашней победы над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ. Де Хеа отыграл на ноль 100-й матч за «Манчестер Юнайтед».
«Трудно поспорить с тем, что де Хеа восхитительный голкипер. Возможно, даже лучший в мире. Де Хеа — самый настоящий топ-класс, мировой уровень. На первых порах я его частенько критиковал, но за минувшее с тех пор время он добился невероятного прогресса», — цитирует Невилла Sky Sports.
Видео с нарезкой действий де Хеа доступно в «Твиттере».
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