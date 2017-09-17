Куман остался недоволен словами Моуринью об амбициях «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:4) в матче 5-го тура АПЛ прокомментировал слова наставника команды соперника Жозе Моуринью об амбициях ливерпульского клуба.
В предматчевой программке были приведены слова Моуринью, который, делясь ожиданиями от встречи с «Эвертоном», заявил: «Нам предстоит встретиться с командой, которая потратила на своё усиление £ 140 млн. Очевидно, мы сыграем с клубом, который хочет как минимум оказаться в топ-4».
«Я читал программку к матчу, в которой мой коллега сказал, что «Эвертон» потратил £ 140 млн, поэтому должен быть в топ-4. Если кто-то в этом зале или за его переделами считает это реалистичным, пожалуйста, объясните свою точку зрения. Будьте реалистичными. Я недоволен тем, как «Эвертон» начал этот сезон, но, пожалуйста, будьте более реалистичными в отношении нас. Нам требуется время, это трудно», — приводит слова Кумана на послематчевой пресс-конференции The Guardian.