Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал на своём поле «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась победой римлян со счётом 3:2.
За «Лацио» гол забил защитник Баштуш, который известен российским любителям футбола по выступлению за «Ростов», а дубль оформил форвард Чиро Иммобиле. В составе генуэзской команды дубль оформил 16-летний нападающий Пьетро Пеллегри.
«Лацио» (10 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (1) находится на 16-й строчке.