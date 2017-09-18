Денис Суарес: Паулиньо – футболист сборной Бразилии, этим всё сказано

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес адресовал слова похвалы своему партнёру по команде Паулиньо. Бразильский футболист вышел на замену в выездном матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» и стал автором гола, способствовав победе каталонской команды со счётом 2:1. Сам Суарес также вышел на замену и отличился голом.
«Паулиньо – футболист сборной Бразилии, в последнее время он был также капитаном команды. Этим всё сказано, речь идёт об очень сильном игроке», — приводит слова Суареса Marca.
Насчёт своего мяча Суарес сказал: «Это важный гол для меня. Я хотел получить свой шанс и воспользоваться им».