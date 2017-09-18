Агент: мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана

У главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана нет в контракте с клубом пункта о компенсации, если он решит преждевременно расторгнуть соглашение. Об этом сообщил агент тренера Марк Косичке.
«Как правило, я не высказываюсь насчёт содержания контрактов моих клиентов. Но в этом случае должен сделать исключение и сказать, что мне ничего не известно о пункте компенсации в соглашении Нагельсмана», — приводит слова Косичке интернет-издание Sport1.
Ранее Нагельсман в интервью немецким СМИ отметил, что в его дальнейших планах мечты о мюнхенской «Баварии» играют важную роль. Эти слова стали почвой для дискуссий.
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