Ярмоленко: на «Сигнал Идуна Парк» невероятная атмосфера

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой первый матч на домашнем стадионе немецкого клуба. «Боруссия» разгромила «Кёльн» в 4-м туре Бундеслиги (5:0), а украинский футболист отметился одной голевой передачей.
«Моя первая игра на «Сигнал Идуна Парк» – атмосфера невероятная. Прекрасная победа», – написал Ярмоленко в «Инстаграме».
Ярмоленко перешёл прошедшим летом в «Боруссию» из киевского «Динамо».
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«Боруссия» в Дортмунде учинила разгром «Кёльну»