Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге

Нападающий «Севильи» Луис Мурьель прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 4-го тура Ла Лиги. Колумбиец отметился голом и считает, что «Севилья» должна бороться за победу в чемпионате вместе с «Реалом» и «Барселоной».
«Я рад, что мы набрали три очка. Мы выиграли в непростом матче. Моя радость? Я давно не забивал, и теперь удалось снять давление с себя. Надеюсь, продолжу забивать и дальше.
Чемпионство? Это мечта. Мы знаем, что должны конкурировать с двумя соперниками, такими как «Реал» и «Барселона». Они остаются фаворитами, но мы по-прежнему будем бороться. Самое главное, что каждый знает, что делать на поле. Так что результаты последуют», — цитирует Мурьеля Football Espana.
«Севилья» в четырёх турах одержала три победы и один раз сыграла вничью, расположившись на второй строчке. Таблицу Ла Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».