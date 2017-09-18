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Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге

18 сентября 2017, понедельник. 10:11 Футбол

Нападающий «Севильи» Луис Мурьель прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 4-го тура Ла Лиги. Колумбиец отметился голом и считает, что «Севилья» должна бороться за победу в чемпионате вместе с «Реалом» и «Барселоной».

«Я рад, что мы набрали три очка. Мы выиграли в непростом матче. Моя радость? Я давно не забивал, и теперь удалось снять давление с себя. Надеюсь, продолжу забивать и дальше.

Чемпионство? Это мечта. Мы знаем, что должны конкурировать с двумя соперниками, такими как «Реал» и «Барселона». Они остаются фаворитами, но мы по-прежнему будем бороться. Самое главное, что каждый знает, что делать на поле. Так что результаты последуют», — цитирует Мурьеля Football Espana.

«Севилья» в четырёх турах одержала три победы и один раз сыграла вничью, расположившись на второй строчке. Таблицу Ла Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Соперник «Спартака» в ЛЧ «Севилья» чуть не упустила победу над «Жироной»
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид ФК Севилья Луис Мурьель
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
10:11 Мурьель: «Севилья» будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за победу в Ла Лиге
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