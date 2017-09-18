Хавбек Сери: кто бы ни хотел купить меня зимой, я из «Ниццы» не уйду до июня

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери, который ранее сообщил, что его переход летом в «Барселону» не состоялся по инициативе каталонского клуба, признался, что до лета 2018 года не собирается покидать французскую команду.
«Кто бы ни хотел купить меня зимой, я не уйду из «Ниццы» до июня. Для того чтобы убедить меня в обратном, понадобятся очень большие усилия. Топ-игроки не позволяют даже думать об этом. Нужно смотреть в будущее и делать историю со своим клубом, а не смотреть назад», – цитирует Сери Le Figaro.
Сери: не перешёл в «Барселону», так как моя покупка не была для них приоритетной