«Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по Диего Косте

Руководство «Атлетико» сделало окончательное предложение «Челси» по Диего Косте, — сообщает Marca. Ранее писали, что «матрасники» готовы заплатить за 28-летнего футболиста € 60 млн.
Теперь же, согласно информации источника, «Атлетико» сделал «Челси» последнее предложение. Мадридцы готовы выложить за нападающего сборной Испании € 55 млн, плюс € 10 млн в виде бонусов. Таким образом, общая сумма составит € 65 млн.
В «Атлетико» считают, что окончательное предложение более чем справедливо, особенно учитывая тот факт, что Антонио Конте публично объявил, что не видит Косту в команде.
«Атлетико» на этой неделе может приобрести Диего Косту за € 60 млн