Руни: надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде и был приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда, публично извинился за свой проступок.
Также Руни был лишён водительских прав сроком на два года и будет вынужден отработать 12 месяцев на благо общества.
«После суда я хочу публично извиниться за своё вождение. Это было неправильно. Я выражаю сожаление перед своей семьёй, тренером, руководством и всеми сотрудниками „Эвертона“. Я хочу попросить прощения у болельщиков и всех, кто поддерживал меня. Да, я принимаю приговор суда. Надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу», — приводит слова Руни журналист BBC Дэн Роан в «Твиттере».
Руни приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда за вождение в нетрезвом виде