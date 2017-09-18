Куртуа: лучше бы я пропустил, но «Челси» выиграл у «Арсенала»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Всегда приятно играть на ноль, но не со счётом 0:0. Я бы предпочёл пропустить, но выиграть 2:1. Это была плотная игра, обе команды знали, как играет соперник, поскольку провели много матчей в предыдущие несколько месяцев. Было сложно найти пространство, и они очень хорошо давили на нашу оборону. Я пытался иногда играть через ближнего, чтобы найти пространство, потому что игра исключительно через длинные передачи не приносила пользы.
Я бы не сказал, что мы провели плохой матч. «Арсенал» хорошо сыграл тактически и прессинговал нас. Мы имели пару шансов, особенно при выходе Педро один на один с Чехом, но Петр совершил хороший сейв. Это должно было изменить игру, потому что при 0:1 «Арсеналу» пришлось бы чуть больше раскрываться и они оставляли бы нам больше пространства. В итоге матч продолжился в закрытой форме", — цитирует Куртуа сайт клуба.