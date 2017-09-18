«Зенит» поставил указатели в виде бакланов у стадиона «Санкт-Петербург»

«Зенит» установил у стадиона «Санкт-Петербург» указатели в виде бакланов, сообщает пресс-служба питерского клуба.
21 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что в проблемах с крышей стадиона «Санкт-Петербург» виноваты бакланы, которые «своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки».
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Фото доступно на официальной странице ФК «Зенит» в социальной сети «Твиттер».