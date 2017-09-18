Сёмин: у Эдера нормальные кондиции, игра покажет, готов ли он провести 90 минут

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о матче с «Амкаром» в 10-м туре РФПЛ.
«После каждого матча происходят определённые изменения в составе: одни — по травме, другие — по игровым качествам. „Амкар“ — соперник достаточно сложный для „Локомотива“, и игры идут очень тяжело. Пермяки очень хорошо играют в обороне, Гаджиев хорошо разбирает соперника, указывая на всякие детали, которые только он видит.
То, что играет Эдер, — мы же для того его и брали. Готов ли он на 90 минут? Надеемся, но покажет игра. Может быть, будут нужны замены, может, нет. Сложно предугадать. На мой взгляд, у него нормальные кондиции.
Мы должны делать изменения состава, учитывая плотность матчей. В частности, сегодня три новых игрока, которые не выходили в Копенгагене. То же самое будет в следующем матче. Но такое, чтобы одна команда провела одну игру, а потом вышла совсем другая, — это нереально. Во-первых, у нас нет такого числа равноценных игроков. Конечно, ротация небольшая будет. Очень тяжёлый месяц. Надо выдержать, нужны волевые усилия и характер. Отсюда будет зависеть турнирная таблица», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Амкар» к середине первого тайма ведёт со счётом 1:0.