Чернов: гол «Спартаку» не последний для Заболотного, он будет забивать ещё

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна о форварде клуба Антоне Заболотном.
«Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал», — сказал ранее Федун.
«Антон хорошо начал этот сезон — он забивной нападающий, как и Марков. Заболотный способен здорово распорядиться мячом, выигрывает большинство единоборств. Мне нравится его игра, он умело реализует свои моменты. Этот футболист важен и ценен для команды. Антон – нападающий и его гол «Спартаку» не последний, он будет забивать ещё», — сказал Чернов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.