Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Фастав» проиграл «Виктории» в чемпионате Чехии

Соперник «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы — «Фастав» — проиграл «Виктории Пльзень» в матче 7-го тура чемпионата Чехии. Встреча прошла в Пльзене на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
За «Фастав» единственный гол забил Убонг Мозес, у «Виктории» отличились Даниэль Коларж и Михал Крменчик.
Отметим, что «Локомотив» также играл сегодня и потерпел поражение. Москвичи уступили «Амкару» (0:1) в десятом туре чемпионата России.
Первый матч между «Локомотивом» и «Фаставом» пройдёт 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.