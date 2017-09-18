Сёмин: на Эдере фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не ставить?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы пропустили мяч в самом начале игры. Казалось, что времени ещё достаточно и всё можно исправить, но в атаке мы сыграли довольно некачественно. Вроде большая группа игроков задействована в атакующих действиях, но последнего действия — подставить ногу, сыграть на опережение — у нас не получилось. Игра проходила на одной половине поля. Играли неудачно.
Мы заменили Денисова, потому что нужно было делать изменения. Атака с флангов у нас не очень хорошо получалась, поэтому мы посчитали, что Рыбусь с фланга будет опаснее. Но не получилось.
Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке — как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.