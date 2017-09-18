Гончаренко: по итогам 10 туров чемпионата ЦСКА выступил достаточно неплохо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о выступлении «армейцев» в текущем сезоне РФПЛ. По итогам десяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
«Надо помнить о том, что РФПЛ — это турнир достаточно скоротечный. У нас нет недельных циклов, есть квалификация Лиги чемпионов, и нам некогда было горевать по поводу того, что мы потерпели три домашних поражения. Мы знали о том, что нам надо удачно играть в квалификации Лиги чемпионов. Может быть, хотелось бы набрать на 1-2 очка больше, но в целом по итогам 10 туров мы выступили достаточно неплохо.
Ставить цели перед нашей командой, думаю, излишне, поскольку в последние сезоны команда занимала первое или второе место. Наверное, неправильно говорить, что в этом сезоне нужно занимает какое-то другое место. Уже в самом коллективе подразумевается то, что мы должны бороться за первые два места.
Пять очков отставания — это достаточно много, но наша задача до игры с „Зенитом“ — не терять очки. Перед нами есть „Локомотив“ и „Краснодар“. То есть цель — побеждать и смотреть на то, как играют соперники. А потом, перед игрой с „Зенитом“, посмотрим, кто в какой форме будет», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».