Гончаренко: на матч с «Авангардом» поедет молодёжь ЦСКА и те, кто меньше играет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ, а также рассказал, в каком составе команда отправится в Курск на игру 1/16 финала Кубка России с «Авангардом» (20 сентября).
«Думаю, сегодня мы одержали заслуженную победу. Нам надо было понимать, каким образом правильно выстраивать атаки против команды, которая глубоко и большими силами обороняется. Одним из вариантов был быстрый гол, чтобы заставить игру раскрыться. Не могу сказать, что мы быстро забили, но стало легче, учитывая наш плотный график атак. Мы могли забить ещё.
Довольны победой. После той серии в домашних матчах, которая у нас была, вдвойне приятно. Матч Кубка России с «Авангардом»? В Курск поедет часть молодёжи и те, кто меньше задействован в играх. Думаю, будет вполне боеспособный состав", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.