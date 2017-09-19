Кроос восстановился после повреждения и готов помочь «Реалу» в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос восстановился после мышечного повреждения и готов помочь мадридской команде в матче 5-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Немец пропустил предыдущую гостевую игру с «Реалом Сосьедад» (3:1).
AS отмечает, что участия в понедельничной тренировке не принимал Тео Эрнандес, который в концовке матча в Сан-Себастьяне повредил ключицу. Сроки восстановления француза пока неизвестны. Также тренировался отдельно от общей группы Даниэль Карвахаль, но он должен быть готов к предстоящей встрече.
Матч «Реал» — «Бетис» состоится 20 сентября. Начало встречи в 23:00 мск.
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