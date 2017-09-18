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Зидан: лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов

18 сентября 2017, понедельник. 06:40 Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команде будет нелегко играть на одном и том же уровне на протяжении всего сезона. Французский специалист сказал об этом после выездного матча 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», выигранного «сливочными» со счётом 3:1.

«Нам будет сложно сохранить этот уровень игры после стольких побед. Это сложность обусловлена и тем, что противники выходят на поле в высшей степени мотивированными. Но лучшее в игроках «Реала» то, что они продолжают жаждать успехов. И мы показали отличную игру в борьбе с очень сильным соперником», — цитирует Зидана Marca.

Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
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