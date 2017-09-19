«Манчестер Сити» предложил Жезусу новый контракт на улучшенных условиях

Руководство «Манчестер Сити» начало переговоры с представителями бразильского нападающего Габриэла Жезуса о новом соглашении с улучшенными условиями, предложив заработную плату в размере £ 70 тыс. (около € 80 тыс.)в неделю. Такими сведениями располагает издание Daily Mail.
Нынешнее соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года, однако «горожане» намерены поощрить свою восходящую звезду увеличением зарплаты.
В текущем сезоне бразилец забил пять голов в шести матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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