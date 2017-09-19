«Кёльн» намерен потребовать переигровки матча с «Боруссией» Д

Руководство «Кёльна» намерено обжаловать результат матча 4-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:5), сообщает Kicker. В стане «козлов» настаивают на том, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счёте 1:0 засчитал второй гол «Боруссии», хотя раньше дал свисток, возвещающий о нарушении правил.
Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что «Боруссия» забила гол по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно игра должна была быть остановлена.
Благодаря этому «Кёльн» имеет право обжаловать результат матча и потребовать переигровки.
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