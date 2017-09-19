Экс-вратарь сборной Аргентины: во времена Пеле Месси пришлось бы плохо

Бывший голкипер «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти не сомневается в том, кто является лучшим футболистом мира всех времён. Гатти назвал не своих соотечественников Диего Марадону или форварда «Барселоны» Лионеля Месси, а экс-нападающего «Сантоса» и национальной команды Бразилии Пеле.
«Когда мы говорим о футболе, то нужно рассматривать Пеле отдельно от других. Были он и все остальные. Он был самым великим. Этот чернокожий был пумой. Вы играли когда-нибудь против Пеле? В те времена Месси пришлось бы плохо, поскольку соперники били по ногам так, что убивали», — сказал Гатти в интервью аргентинскому телевидению.
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