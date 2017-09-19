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Миятович: возможно, я бы продал Бэйла, он не адаптировался в «Реале»

19 сентября 2017, вторник. 09:26 Футбол

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович не исключает, что клубу было бы целесообразно выставить полузащитника Гарета Бэйла на трансфер. Миятович считает, что футболист сборной Уэльса так и не смог оправдать возложенных на него надежд.

«По той или иной причине Бэйл не адаптировался в «Реале». Мне следовало бы знать больше, но, возможно, я бы продал Гарета, поговорив с ним», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.

Относительно того, хотел бы он вновь работать в «Реале», бывший спортивный директор «Королевского клуба» сказал: «Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Реал». Но не думаю, что это произойдёт при президенте Пересе. Полагаю, ему бы этого не хотелось».

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Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Предраг Миятович Флорентино Перес
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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