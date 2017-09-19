Капитан «Ньюкасла» за каждый гол получает от мамы £ 5

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласcеллс получает от своей мамы за каждый гол по £ 5 (около € 6). В домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (2:1) английский футболист забил один из мячей, после чего его мама оставила сообщение в социальной сети.
«Это стоило мне состояния. Ещё когда он был в академии „Ноттингема“, всегда получал по пять фунтов за каждый гол», – написала мама Ласселлса в «Твиттере».
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл в английской Премьер-лиге пять матчей и забил два гола.
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