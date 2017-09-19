Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо надеется продлить контракт с клубом

Бывший полузащитник «Шахтёра», а ныне игрок «Манчестер Сити» Фернандиньо по-прежнему надеется, что в ближайшие недели он начнёт активные переговоры по поводу продления контракта, который истекает летом 2018 года.
В другом случае в январе хавбек получит право вести переговоры с другими командами без согласия «Манчестер Сити». Как сообщает The Sun, в услугах Фернандиньо заинтересованы клубы Испании, Германии, Италии и Франции.
В текущем сезоне 32-летний футболист провёл в чемпионате Англии 5 матчей, не отметившись результативными действиями.
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