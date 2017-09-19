Голкипер «Баварии» Нойер раньше января на поле не выйдет

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию и в скором времени приступит к реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что на поле 31-летний футболист вернётся не раньше января.
«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это ужасно. Операция прошла успешно, и это самое главное сейчас. Мы с нетерпением ждём его возвращения. Он будет доступен в январе», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Накануне стало известно, что Мануэль Нойер в ходе тренировки сломал левую ногу.
Источник: Нойер снова сломал левую ногу и выбыл на несколько месяцев