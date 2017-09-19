Нападающий «Зенита» Дзюба перед матчем разыграл девочку, дёргая её за косы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба перед домашним матчем 10-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Уфой» разыграл одну из девочек, которая выходила на поле вместе с футболистами. Форвард в подтрибунном помещении, стоя сзади, дёргал её за косы, при этом показывая девочке, что это делает не он, а стоящий рядом с ней мальчик.
В матче с «Уфой» Дзюба провёл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. «Зенит» в итоге одержал победу со счётом 3:0.
Видео эпизода с Дзюбой можно посмотреть на «Чемпионате».
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