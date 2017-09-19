Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов не был вызван в сборную Болгарии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Францией (7 октября) и Люксембургом (10 октября). Такое решение принял главный тренер болгарской национальной команды Петар Хубчев.
Окончательный список был опубликован на сайте Болгарского футбольного союза. При этом вызов в сборную получили также играющие в России Петар Занев («Амкар») и Ивелин Попов («Спартак»).
В текущем отборочном турнире Георги Миланов принял участие в 7 матчах (5 в основном составе) и отдал 1 голевой пас. Таблицу квалификационного раунда можно посмотреть на «Чемпионате».
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