175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кёльн» отказался от желания оспорить результат матча с «Боруссией» (Д)

19 сентября 2017, вторник. 15:41 Футбол

«Кёльн» выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 4-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (0:5), в котором отказался от желания оспорить результат матча, при этом призвав Немецкий футбольный союз рассмотреть работу судей прошедшей игры.

Ранее руководство «Кёльна» было намерено обжаловать результат гостевого матча. В стане «козлов» настаивали на том, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счёте 0:1 засчитал второй гол «Боруссии», хотя раньше дал свисток, возвещающий о нарушении правил.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что «Боруссия» забила гол по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно, игра должна была быть остановлена.

«Кёльн» намерен потребовать переигровки матча с дортмундской «Боруссией»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Кёльн Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
16:03 Экс-защитнику «Ювентуса» Зебина грозит 1,5 года лишения свободы
16:00 Гендиректор «Тосно»: Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как «Спартаку»
15:45 «Краснодар» покажет матч Кубка России с «Томью» в прямом эфире
15:44 Гендиректор «Тосно»: даже при счёте 0:2 был уверен, что не проиграем «Спартаку»
15:41 «Кёльн» отказался от желания оспорить результат матча с «Боруссией» (Д)
15:32 Контракт Эмери будет продлён, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов
15:30 Зидан – о конфликте Неймара и Кавани: в «Реале» знают, кто исполняет стандарты
15:19 ЦСКА объявил, что продал все билеты на матчи с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой»
15:15 Видео. Роналдиньо забил в Индии в футзальном матче
15:13 Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован
15:06 Родители юного фаната «Ювентуса» пошутили, подарив ему майку «Интера»
14:59 Дембеле, Доннарумма и Мбаппе — в числе 25 претендентов на награду Golden Boy
14:51 «Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова
14:41 «Амкар» в Москве готовится к выездному матчу Кубка России с «Факелом»
14:38 Полузащитник Промес вызван в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2018
14:22 Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»
14:11 Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018
14:05 Нападающий «Зенита» Дзюба перед матчем разыграл девочку, дёргая её за косы
14:01 Назначены судьи на матчи 11-го тура РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Вилков
13:53 В чемпионате Аргентины у выбежавшей на поле собаки хотели взять интервью
13:40 Голкипер «Баварии» Нойер раньше января на поле не выйдет
13:40 Заканчивается набор футболистов в сборную фестиваля «Спортивная волна-2017»
13:37 Защитник «Интернасьонала» Алемао пересёк футбольное поле на коленях
13:33 Юрченко: «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки
13:32 «Спартак» представил видео вокруг матча с «Тосно»
13:30 По новому контракту Серхио Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год
13:15 Футболистка сборной России Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию»
13:09 Эррера: «МС» — основной претендент на титул, он потратил в АПЛ больше всех
12:59 Парфёнов: к Каррере отношусь с большим уважением и надеюсь, что всё наладится
12:54 Балотелли загадочно высказался по поводу конфликта Неймара и Кавани
12:36 На финал чемпионата мира – 2018 подано 83 тыс. заявок, на матч-открытие 60 тыс.
12:32 Россияне не смогут передать билеты четвёртой категории иностранным болельщикам
12:31 В Испании сообщили, что финал Лиги чемпионов — 2019 примет Баку
12:30 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано почти 1 млн заявок
12:24 Х.Гарсия: привыкнуть к 35 градусам жары в Севилье легче, чем к минус 20 в России
12:15 Нападающий «Арсенала» Уэлбек, получивший травму паха, пропустит один месяц
12:09 Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»
12:07 Окриашвили: «Краснодар» настраивается на игру с «Томью» так же, как на матч РФПЛ
12:00 Зотов: программа по оказанию юридической помощи запущена для ребят из ПФЛ
11:52 В Челябинск привезли кубок мира по футболу
11:45 «МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской
11:27 Фонсека: «Наполи» и «Манчестер Сити» – главные кандидаты на выход в нашей группе
11:16 Карвахаль: однажды я бы хотел стать капитаном «Реала»
11:12 Азар: если когда-то вернусь во Францию, то только в «Лилль»
11:10 Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл против «Атлетика» с температурой «+40»
Все новости RSS
Партнерский контент