В «Боруссии» опровергли информацию, что лишились € 10 млн из-за травмы Дембеле

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг информацию, что клуб не получит € 10 млн из-за травмы бывшего нападающего «шмелей» Усмана Дембеле. В интервью Bild Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что такого пункта вовсе не существует.
Ранее испанские СМИ распространили информацию, что немецкий клуб мог получить вышеуказанную сумму, если бы футболист принял участие в 50 матчах сезона. Однако этого точно не случится, поскольку он выбыл из строя на три с половиной месяца.
«Барселона» приобрела Усмана Дембеле во время летнего трансферного окна за € 105 млн.
Нападающий «Барселоны» Дембеле успешно прооперирован