Итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы

Итальянский сенатор Антонио Рацци, являющийся болельщиком «Ювентуса», предложил странную идею для разрешения северокорейского кризиса.
«Я хочу привезти Пауло Дибалу в Северную Корею, и я также постараюсь сделать это с Il Volo (поп-группа. — Прим. «Чемпионата»).
Я знаю, что Ким Чен Ын очень увлечён спортом и музыкой, поэтому попытаюсь привлечь суперзвезду «Ювентуса».
Если я привезу туда Дибалу, то на стадионе будет 200 тыс. человек, и им также придётся установить большие экраны.
Это будет национальным праздником», – приводит слова политика Football Italia со ссылкой на Radio Cusano Campu.
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