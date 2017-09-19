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Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»

19 сентября 2017, вторник. 21:21 Футбол

«Спартак» сегодня отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (20 сентября). Изначально вылет был запланирован на 16:30 мск, но по техническим причинам был перенесён на 21:00.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока: Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луис Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Что касается вратаря Артёма Реброва, то, по решению тренерского штаба, в эти дни он будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи» (23 сентября).

Глушаков: игроки «Спартака» могут совершать ошибки, но никакого заговора нет
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Кубань ФК Спартак Артём Ребров
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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