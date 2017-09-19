Дебютный гол Хамеса Родригеса помог «Баварии» разгромить «Шальке»

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче пятого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Голами в составе мюнхенской команды отличились Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Хамес Родригес, забивший первый гол в составе «Баварии». Также арендованный у «Реала» колумбиец отметился результативной передачей на Видаля.
В других матчах пятого тура Бундеслиги серебряный призёр прошлого чемпионата, «РБ Лейпциг», на выезде уступил «Аугсбургу» (0:1), а «Вольфсбург» поделил очки с «Вердером» (1:1). Дебютный гол за «волков» забил Дивок Ориги, арендованный у «Ливерпуля».