175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дебютный гол Хамеса Родригеса помог «Баварии» разгромить «Шальке»

19 сентября 2017, вторник. 23:22 Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче пятого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голами в составе мюнхенской команды отличились Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Хамес Родригес, забивший первый гол в составе «Баварии». Также арендованный у «Реала» колумбиец отметился результативной передачей на Видаля.

В других матчах пятого тура Бундеслиги серебряный призёр прошлого чемпионата, «РБ Лейпциг», на выезде уступил «Аугсбургу» (0:1), а «Вольфсбург» поделил очки с «Вердером» (1:1). Дебютный гол за «волков» забил Дивок Ориги, арендованный у «Ливерпуля».

Турнирная таблица Бундеслиги

Германия - Бундеслига. 5-й тур
19 сентября 2017, вторник. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 – Левандовски – 25 (пен), 0:2 – Родригес – 29, 0:3 – Видаль – 75
Германия - Бундеслига. 5-й тур
19 сентября 2017, вторник. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 – Грегорич – 4
Германия - Бундеслига. 5-й тур
19 сентября 2017, вторник. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
Бремен
1:0 – Ориги – 28, 1:1 – Бартельс – 56
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аугсбург Бавария Вердер Вольфсбург РБ Лейпциг Шальке-04 Дивок Ориги Хамес Родригес
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
23:42 «Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
23:38 Игроки «Барселоны» вышли на матч с «Эйбаром» в футболках в поддержку Дембеле
23:22 Дебютный гол Хамеса Родригеса помог «Баварии» разгромить «Шальке»
23:15 Спортивный директор «Динамо» СПб: нам нечего бояться в матче с «Зенитом»
23:02 Женская сборная России со счётом 0:6 проиграла англичанкам
22:48 «Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик
22:29 «Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Д. Билялетдинова
22:18 УЕФА может исключить Брюссель из числа городов — хозяев Евро-2020
22:10 Аузилио: предложение от «МЮ» по Перишичу было, но «Интер» убедил его остаться
22:01 Веллитон: моё возвращение в РФПЛ возможно, летом шли переговоры с «Локомотивом»
21:30 Будогосский: пока преждевременно ставить вопрос о работе женщин-судей в ФНЛ
21:27 Дубль Раффаэла принёс «Боруссии» М победу над «Штутгартом»
21:21 Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»
21:06 «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются самым молодым автором дубля в Серии А
21:04 Будогосский — о камерах на линии ворот: думаю, мы с Прядкиным найдём консенсус
20:44 Будогосский: наши судьи проходили медосмотр — очки им не нужны
20:40 «Лестер» запретил троим болельщикам посещать стадион за гомофобские кричалки
20:38 Будогосский: в эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил
20:37 Мбаппе — о том, хочет ли он бить пенальти в «ПСЖ»: нет, это создаёт проблемы
20:31 Будогосский: Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче «Тосно» – «Спартак»
20:14 Сельдяков: падение Промеса в штрафной «Тосно» — явная симуляция, он рисовал
20:13 Юрченко: рады, что после матча со «Спартаком» у «Тосно» прибавилось болельщиков
19:50 «Сельта» оштрафована за низкую посещаемость домашних матчей
19:46 Итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы
19:33 Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром
19:25 «МЮ» и «Челси» обвинили в пренебрежительном отношении к болельщикам-инвалидам
19:22 Юрченко: 18-е место «Тюмени» в ФНЛ — это не показатель
19:07 «СКА-Хабаровск» спросил у болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба
19:01 Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России
18:55 «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч с «Кубанью»
18:51 Конте: Кенеди совершил ошибку в Китае, но он осознал её и готов играть
18:46 Девочка, над которой пошутил Дзюба, получила его футболку
18:43 10-й выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
18:39 ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков
18:30 Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
18:23 Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ
18:07 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром
18:06 Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»
17:54 Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»
17:53 Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол
17:45 Соу: у фанатов ЦСКА и «Динамо» мирные отношения, но на поле друзей не бывает
17:44 Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда
17:41 Курские игроки КВН представили видеопревью матча «Авангард» — ЦСКА
17:32 Защитник «Ювентуса» Де Шильо выбыл из строя на 3-4 недели
17:31 Азар готов впервые в сезоне выйти в стартовом составе «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент