Игроки «Барселоны» вышли на матч с «Эйбаром» в футболках в поддержку Дембеле

Футболисты «Барселоны» на домашний матч 5-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» вышли в футболках в поддержку одноклубника Усмана Дембеле.
Французский нападающий был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 29-й минуте матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1), состоявшегося 16 сентября. 20-летний француз разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре и пропустит около трёх с половиной месяцев. Во вторник ему была сделана операция.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Барселоны».