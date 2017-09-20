«Лидс» выбил «Бёрнли» из Кубка лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Лидс Юнайтед» в гостях оказался сильнее «Бёрнли».
На 80-й минуте Хади Сако вывел клуб Чемпионшипа вперёд, а на 89-й минуте Крис Вуд с пенальти счёт сравнял. В компенсированное время право на 11-метровый получил уже «Лидс» — с точки точно пробил Пабло Эрнандес. Тем не менее представитель АПЛ сумел уйти от поражения в основное время — на шестой компенсированной минуте Роберт Брэйди счёт сравнял. В дополнительные полчаса голов забито не было, а в серии пенальти точнее были футболисты «Лидса» — 5:3.
В других матчах «Борнмут» в дополнительное время обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0), а «Вулверхэмптон» был сильнее «Бристоль Сити» (1:0).