Маляров: против «Спартака» можно играть и добиваться результата

Полузащитник «Кубани» Никита Маляров поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком».
«Физическое состояние у игроков „Кубани“ хорошее, в отличие от эмоционального. В последних матчах не можем выиграть при явном преимуществе над соперником. То пропускаем, то где-то не забиваем. А так, конечно, несмотря на плотный график, силы и эмоции на „Спартак“, думаю, найдутся. Против них можно играть и добиваться результата. На бумаге тот же „Марибор“, как и „Тосно“, уступали „Спартаку“, а на поле у этих команд всё получилось», — заявил Маляров в эфире программы «Все на матч».
Матч 1/16 финала Кубка России между «Кубанью» и «Спартаком» состоится 20 сентября. Начало — в 19:00 мск.
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