Павлюченко: «Спартаку» стало тяжелее из-за резкого взлёта «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мыслями о проблемах красно-белых в этом сезоне. После 10 туров РФПЛ «Спартак», завоевавший чемпионство в прошлом сезоне, занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.
«В прошлом сезоне и ЦСКА, и „Зенит“, честно говоря, выглядели очень плохо, и „Спартак“ этим воспользовался. С чем связан спад в новом сезоне — не знаю, поскольку я не нахожусь в команде. В „Спартаке“ те же футболисты, и играют они достаточно хорошо, создают моменты. Но видно, что „Зенит“ в порядке, его матч со „Спартаком“ все видели. Я считаю, что „Спартаку“ стало тяжелее из-за резкого взлёта конкурента», — сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России».
Ребров не полетел в составе «Спартака» на матч с «Кубанью»