Паулиньо — о Месси: играть рядом с лучшим футболистом мира — нечто особенное

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо, подводя итоги матча 5-го тура Примеры с «Эйбаром» (6:1), признался, что его очень хорошо приняли в каталонском клубе, а также выразил гордость от того, что играет в одной команде с Лионелем Месси. В матче с «Эйбаром» Месси оформил покер, Паулиньо забил гол и отдал результативную передачу.
«Я очень благодарен за то, как меня приняли в „Барселоне“. Игра вместе с великими футболистами делает меня счастливым. Партнёры помогли мне адаптироваться в команде. Я доволен тем, как ко мне относятся здесь. Единственны способ отплатить за это — показывать хорошую игру и помогать партнёрам добиваться наших целей.
Месси? Играть рядом с лучшим футболистом мира — нечто особенное", — приводит слова Паулиньо Marca.
«Барселона» — «Эйбар» — 6:1. Видеообзор матча