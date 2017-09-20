Рио Фердинанд: очень уважаю боксёрское братство и хочу испытать себя

Бывший защитник сборной Англии, шестикратный чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд на специальной пресс-конференции прокомментировал решение попробовать себя в профессиональном боксе.
«Я очень уважаю боксёрское братство. Было бы неуважительно, если бы я пришёл и сказал, что я выиграю титул, поскольку есть парни, которые занимаются боксом с пяти или шести лет.
В первую очередь, это вызов. Физический и умственный — смогу ли я пройти через все тренировки, а затем получить профессиональную лицензию? Но я на самом деле хочу попасть в ринг, наносить удары, получать удары… Знаю, что будут моменты, когда я задам вопрос, правильно ли я поступаю. Но я хочу испытать себя в другом виде спорта», — цитирует 38-летнего Фердинанда ВВС Sport.