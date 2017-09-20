Денис Суарес: никто не сомневается, что Месси – лучший в мире футболист

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес прокомментировал домашний матч 5-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». Подопечные Эрнесто Вальверде разгромили соперника со счётом 6:1, а сам Суарес стал автором гола и результативной передачи.
«Кажется, что «Барселона» победила со слишком крупным счётом. Ведь при счёте 0:0 у них были возможности поразить наши ворота. Но затем игра начала развиваться по нашему сценарию. После нашего второго гола посыпались и остальные. Ротация идёт на пользу команде», — цитирует Суареса AS.
Относительно нападающего Лионеля Месси, ставшего автором покера, Суарес сказал: «Месси всё удаётся легко, и никто не сомневается, что он – лучший в мире футболист. Дай бог, чтобы Месси долго играл за «Барселону».
Вальверде: Месси может перевернуть игру, когда этого никто не ожидает