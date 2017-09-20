Вальверде: Месси может перевернуть игру, когда этого никто не ожидает

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, подводя итоги матча 5-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1), выделил нападающего Лионеля Месси, который в этом матче оформил покер, и полузащитника Паулиньо, на счету которого гол и результативная передача.
«Нет слов, чтобы описать Лео. Он выдающийся игрок, невероятно талантливый. Он один из самых умных игроков, которых я когда-либо видел. Не важно, на какой позиции он играет. Месси может перевернуть игру, когда этого никто не ожидает, когда на поле вроде бы ничего не происходит.
Паулиньо отличается от многих игроков нашей команды. Он очень силён физически, поэтому часто приходит в штрафную площадь на стандарты. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Вальверде Marca.
«Барселона» — «Эйбар» — 6:1. Видеообзор матча